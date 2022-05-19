SANCAKTEPE'DE 19 MAYIS, SPOR ŞÖLENİ İLE KUTLANDI

Sancaktepe'de Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için bir araya gelen gençler, çeşitli gösteriler sergileyerek 19 Mayıs'ı kutladı. Spor şöleni etkinliğinde, Sancaktepe Spor Okullarında eğitim gören ve kendi dalında başarılı olan sporcular capoeira, tekvando, karate, güreş, kick boks ve kungfu gösterilerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 18 Mayıs'ta Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen spor şöleni 'Bu vatan Kimin' isimli şiir dinletisi ile başlayıp Gençlik Marşı ve Sakarya Türküsü dinletisi ile devam ettİ. Gösterilerin sergilenmesine geçilmeden önce okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Sancaktepe İlçe Spor Şenlikleri Futbol Müsabakasında dereceye giren okullara kupa ve madalyaları teslim edildi. Programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü konuşmasında, 'Gençler siz yeter ki inanın. Yapamazsınız diyenlere sakın aldırmayın. Ben eminim ki sizler inanırsanız her şeyi yaparsınız. Biz de sizlerin inandığınız şeyleri yapmanız için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Sancaktepe Belediyespor'un dünya şampiyonu bilek güreşçilerinden Melike Aysan ve Esra Kiraz da programa katılım sağlayarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile bilek güreşi yaptı. Dünya şampiyonlarının yendiği yarış sonrası onları tebrik eden Döğücü, gençlerin başarılarının devamını diledi.

KASAPOĞLU: GENÇLİK HAFTANIZI KUTLUYORUM

Programa katılamayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu gençlere video mesaj yoluyla seslenerek, 'Ben hem gençlik haftanızı hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı gönülden kutluyorum. Sizleri en kısa zamanda bir arada olmak ve kucaklaşmak temennisi ile gönülden selamlıyorum' dedi.

'GENÇ BİR SUBAYIN TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEĞİNDEN KİMSENİN HABERİ YOKTU'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi kahramanlarını anarak sözlerine başlayan Şeyma Döğücü ise 'Sevgili evlatlarımız, çok değerli kardeşlerimiz 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanan bir gencin, bu toprakların azimli evlatlarının neler yapabileceğini bütün dünyaya kanıtladı. Bandırma gemisine binen genç bir subayın tarihin akışını değiştireceğinden, bir milletin yönünü tayin edeceğinden kimsenin haberi yoktu. Ama o inandı, bütün bir asrı devirecek ve devam edecek Cumhuriyetimizi kurdu' diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE SİZLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK'

Sancaktepe'nin birçok genç sporcuyu yetiştirdiğini belirten Döğücü, konuyla ilgili şöyle konuştu:

'Bizim evlatlarımız, gençlerimiz her şeyin her şey en iyisine layıktır. Çünkü 2009 yılından beri spor merkezlerimizde yetişen sporcu kardeşlerimiz burada aldıkları eğitimlerden sonra gerek ulusal bazda gerekse uluslararası alanda çok büyük başarılara imza attılar. Almış oldukları madalyalarla hem ulusal alanda bizleri gururlandırdılar hem de uluslararası müsabakalarla bayrağımızı göklere çekerek göğsümüzü kabartmaya devam ettiler. Bizim çocuklarımız ilçemize 795 tane altın madalya, 670 tane gümüş madalya, 744 tane de bronz madalya getirdi. Ulusal ve uluslararası aldıkları bu madalyalarla çok büyük gurur kaynağımız oldular. Türkiye'nin en güzel ve en başarılı hikayeleri inşallah sizlerle yazılacak. Sancaktepe, İstanbul ve nihayetinde de tüm Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek.'

'İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETİP BAYRAĞIMIZI GÖKLERE ÇEKMEK İSTİYORUM'

25 kez Türkiye şampiyonu, 9 kez Avrupa şampiyonu ve 8 kez de dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Esra Kiraz namı diğer 'Çelik Bilek', '29 yaşındayım. 15 yıldır profesyonel olarak bilek güreşi sporuyla ilgileniyorum. Bu yıl Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sol ve sağ kolda elli beş kilogram büyük bayanlar kategorisinde şampiyon oldum ve yeniden İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinlettim. Şimdi 14 Ekim Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada da inşallah sağ-sol dünya şampiyonu olarak yeniden İstiklal Marşımızı dinletip bayrağımızı göklere çekmek istiyorum. Burada bulunduğum için de çok mutluyum. Türk milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum' dedi.

19 yaşındaki Melike Aysan ise Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğunun olduğunu belirterek bu gururu yaşamanın çok güzel olduğunu söyledi. Aysan, herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiği için ayrı bir mutluluk yaşadığının altını çizdi.