Sancaktepe'de çatı yangını: Baz istasyonu zarar gördü

İSTANBUL Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda bulunan baz istasyonu yangında zarar gördü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda bulunan baz istasyonu zarar gördü.

Yangını gören Mustafa Tevetoğlu, "Duman çıktı. Görünce itfaiyeye haber verdik. Yaralı ve can kaybı yok. Altında market vardı fakat kapalıydı. Mahalleli dışarı döküldü korktuğu için" dedi.