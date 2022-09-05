Sancaktepe'de çatı yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de çatı yangını

05.09.2022 09:59

Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Sancaktepe'de çatı yangını: Baz istasyonu zarar gördü

İSTANBUL Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda bulunan baz istasyonu yangında zarar gördü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda bulunan baz istasyonu zarar gördü.

Yangını gören Mustafa Tevetoğlu, "Duman çıktı. Görünce itfaiyeye haber verdik. Yaralı ve can kaybı yok. Altında market vardı fakat kapalıydı. Mahalleli dışarı döküldü korktuğu için" dedi.

YORUMLAR
500
Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu
Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de çatı yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de çatı yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement