Sancaktepe'de 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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SANCAKTEPE'de piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'de piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.K. adliyeye sevk edildi. Sancaktepe Asayiş Büro
Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Fatih Mahallesi
Gazi Yücel Sokak üzerinde şüpheli bir aracın bulunduğu bilgisini aldı. Araç
içerisinden gelen yoğun kokuları fark eden polis ekipleri, aracın etrafında önlem alarak araç sahibinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 5 saat sonra aracının yanına gelen H.K. (23) adlı şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içinde piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira değerinde 2 torba halinde toplam 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. Anadolu Adalet Sarayı
'na sevk edildi. Şüpheli H.K.'nın bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
(FOTOGRAF)
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