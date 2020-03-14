Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

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Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu
6 saat önce
İstanbul DHASancaktepe'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
İstanbul DHA Sancaktepe
'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.
Sancaktepe'de 3 kadın hırsız gündüz saatlerinde evlere girerek hırsızlık yapıyor. Son alarak Demokrasi Caddesi Ovacık
sokakta bir eve giren kadınlar buradan bilezik çalarak kaçtı. Kandıların oldukça rahat tavırlarla binaya girip ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 30 dakika binada kalan kadınlar hırsızlık sonrası hızla uzaklaştı. Evleri soyulan aile şikayetçi oldu. Kadınların Sancaktepe'de çok sayıda hırsızlık yaptığı kaydedildi.
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