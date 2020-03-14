Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu

6 saat önce

İstanbul DHASancaktepe'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.

Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu, System.String[]

İstanbul DHA

Sancaktepe'de evlere giren 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu.

Sancaktepe'de 3 kadın hırsız gündüz saatlerinde evlere girerek hırsızlık yapıyor. Son alarak  Demokrasi Caddesi Ovacık sokakta bir eve giren kadınlar buradan bilezik çalarak kaçtı. Kandıların oldukça rahat tavırlarla binaya girip ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 30 dakika binada kalan kadınlar hırsızlık sonrası hızla uzaklaştı. Evleri soyulan aile şikayetçi oldu. Kadınların Sancaktepe'de çok sayıda hırsızlık yaptığı kaydedildi.


Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, akrabasıyla tartışıp sinirini emanet kamyonetten çıkardı
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:30 Konyaspor Fenerbahçe'ye geçit vermedi
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe'de 3 kadın hırsız mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]