SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1) - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)
6 saat önce
Sancaktepe Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan çatı
- İtfaiye
ekipleri
-Vatandaşlardan görüntü
- İstanbul
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