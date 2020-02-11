Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

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Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın
22 dakika önce
SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:23 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)
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