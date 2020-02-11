Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın

22 dakika önce

SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)

SANCAKTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (1)

Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:23 Kaynak: DHA
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