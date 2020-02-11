Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın (1) - Son Dakika

Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın (1)

6 saat önce

SANCAKTEPE Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın (1), System.String[]

SANCAKTEPE Geylani Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan çatı

- İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan görüntü


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:37 Kaynak: DHA
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