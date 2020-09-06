Sancaktepe'de 3 yeni açık hava mekanı evlenecek çiftlerin buluşma noktası oldu - Son Dakika

Sancaktepe'de 3 yeni açık hava mekanı evlenecek çiftlerin buluşma noktası oldu

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi'ne ait olan, 500 kişi kapasiteli Sarıgazi Stadı, Selim Topal Spor Kompleksi ve 400 kişilik Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi Kır Bahçesi'ni açık hava düğün yapılacak şekilde düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı düğünlerin kapalı alanlarda yapılmaması talimatı üzerine açık alanlar düğün yeri olarak belirlendi. Bu kapsamda açık alanlarda düğün organizasyon alanı haline getirilmeye başlandı. Sancaktepe'de bulunan Şehit Furkan Doğan Kültür Merkezi Kır Bahçesi ise yine aynı organizasyonlar için halka açıldı. Buralarda düğünler, alınan tedbirler kapsamında en fazla bir saat boyunca yapılırken, sadece kapalı su ikramı yapılan alanlar her düğünden önce dezenfekte ediliyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, bu tedbirler kapsamında bir çiftin de nikahını kıydı.

Belediye tesislerimizde, evlenecek çiftlerimize hizmet veriyoruz

Evlenecek çiftin nikahlarını kıyan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Malumunuz pandemi sürecinde kapalı alanlarda düğünlerin yapılması risk teşkil ettiği için İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi doğrultusunda düğün gibi organizasyonlar kapalı alanlarda yapılamıyor. Bizler de bunu daha önceki süreçte yaşadığımız için halkımıza hizmet vermek istedik. Çünkü evlilik gibi güzel günlerin devam etmesi gerekiyor. Onun için kendi açık alanlarımızı kır düğünü yapılabilir hale getirdik. Burada kısıtlamalardan önce yemek de dahil olmak üzere açık havada organizasyonları yaptık" dedi.

Pandeminden ötürü düğünlerimiz ertelendi

Daha önce düğünlerin koronavirüs sebebi ile ertelendiğini belirten damat Görkem Çolak, "Bizim düğünümüz 25 Mart'ta olacaktı. Ama kapalı mekandaydı. Bu süreç de bizi çok fazla etkiledi. 6 Eylül'e kadar geldik. Düğümüz kapalı alanda olacağı için sonradan tekrar ertelendi. Bizde açık bir alan arıyorduk. Bu şansa da Sancaktepe Belediyesi sayende kavuşmuş olduk. Yeri ve istediğimiz saati bulduk. Bu düğün beklediğimize değdi" dedi.

Böyle bir düğünü hayal etmediklerini ifade eden gelin Bilnur Akça, "Kesinlikle unutulmayacak bir an yaşıyoruz. Unutulmayacak anımızı daha da katlandırıyoruz. Kesinlikle böyle bir düğün hayal etmiyordum. Maskeli, kısıtlamalı ve kısa bir şekilde düğünümün olacağını düşünmüyordum. Yine de memnunuz. Hızlandırılmış bir düğün olarak görüyoruz. Mutluyuz. Şu anda biz artılarını görerek Sancaktepe Belediyesi sayesinde mutluluk yaşıyoruz kesinlikle unutulmayacak bir an yaşıyoruz hoş geldiniz diyoruz" diyerek ekledi.