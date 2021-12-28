Üye Girişi
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI

28.12.2021 09:34

? SANCAKTEPE'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

? SANCAKTEPE'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına alırken, yanan binada hasar oluştu. Görgü tanıkları, binayı ev sahibi 4 çocuk babası Mahmut B. tarafından pürmüz ile ateşe verdiğini iddia etti. Polis, evini yakan kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sancaktepe, Fatih Mahallesi, Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre evli ve 4 çocuk babası Mahmut B., eşiyle tartıştıktan sonra pürmüz ile oturduğu daireyi ateşe vererek kaçtı. Kısa sürede alevler binayı sararken, dairede bulunan Mahmut B.'nin eşi, 4 çocuğunu alarak binadan uzaklaştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla yangının merkezine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu. Polis ekipleri, evini pürmüz tüpüyle yakan Mahmut B.?yi evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut B., polise verdiği ilk ifadesinde eşiyle tartıştıklarını tartışmanın büyümesi üzerine evini ateşe verdiğini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"AİLE İÇİ SEBEPLERDEN DOLAYI YAKMIŞ EVİ "

Görgü tanığı Aynur Ercan, "Evi kendisi yakmış. Biz de burada oturuyoruz. Evi yaktığını da gördük. Eşyalarını bir araya toplayarak pürmüz tüpüyle yakmış. Aile içi sebeplerden dolayı yakmış herhalde. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı yok. Eşi çocuklarıyla arabaya binerek gitti" dedi. Mahmut B.?nin komşusu, "Komşu evini ateşe verdi. Biz de telaşlandık evimiz yanacak diye. Eşiyle kavga etmiş. Ondan dolayı ateşe vermiş." dedi

SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI
SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI

YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI - Son Dakika


Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi         
11:09
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi         
09:35
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:21:20. #1.12#
SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE EŞİYLE TARTIŞIP, EVİNİ YAKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement