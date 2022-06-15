Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

15.06.2022 14:10

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir kamyonun kasasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir kamyonun kasasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde devriye görevi yaptıkları sırada önceki gün Ulubey Caddesi'nde park halinde olan bir minibüsten yine park halinde olan bir kamyonete binmeye çalışan ve yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3-4 şüpheliyi fark etti. Kamyonet içerisinde yapılan kontrolde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 12'si kadın, 15'i çocuk toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü olduğu belirlenen A.K. gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, A.K. adlı sürücü ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan dün Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlerin, Avrupa ülkelerine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılmaya çalıştıkları anlaşıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı - Son Dakika

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