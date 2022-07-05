Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.07.2022 03:45
Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Ankara Caddesinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, önce iki otomobile sonrasında ise 34 EOV 662 plakalı hafif ticari araca ve 34 TAB 56 plakalı taksiye çarptı. Savrularak kaldırımdaki beton bariyere çarpan taksinin şoförü de araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, hafif ticari araçta yaralanan bir kadın ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
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Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ankara'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Sancaktepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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