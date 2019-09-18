Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği
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Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği

1 saat önce

İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği, System.String[]

İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultanbeyli ve Yenidoğan itfaiye grupları müdahale etti. Yangın nedeniyle binada maddi zarar olurken, herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın sebebiyle kısa süreliğine vatandaşlar arasında panik yaşanırken, itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

(Metin Başar/İHA)

Sancaktepe, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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