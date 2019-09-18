Sancaktepe'de 5 katlı apartmanda yangın paniği

İtfaiyenin çatıdaki yangına müdahalesi kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alırken yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultanbeyli ve Yenidoğan İtfaiye grupları müdahale etti. Yangın nedeniyle binada maddi zarar olurken herhangi bir yaralanma olmadı. Yangın sebebiyle kısa süreliğine vatandaşlar arasında panik yaşanırken itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya ulaşıyor.