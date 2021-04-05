Son dakika haberleri: Sancaktepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sancaktepe'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.