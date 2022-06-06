Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

06.06.2022 04:55

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu Sancaktepe'de binalarında yangın çıktı, çocuklar gözyaşlarını tutamadı Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Sancaktepe'de binalarında yangın çıktı, çocuklar gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Binada yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çatısı yanan binada oturan 2 çocuk korkudan gözyaşı döktü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin korku içinde kendilerini sokağa attıkları yangında alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Korku içinde binayı boşaltan apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevre ilçeden yardıma gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye merdiven aracı ile müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi, binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde incelme başlattı.

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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