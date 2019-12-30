Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Sancaktepe'de bir kadın, binanın 5. katından atlayarak intihar etti.

Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Sancaktepe'de bir kadın, binanın 5. katından atlayarak intihar etti. Olay yerine savcının gelmesi beklenirken, kadının yakınları cenazeyi olay yerinden almadıkları gerekçesiyle sağlık ekiplerine saldırıp ambulansın camını kırdı.


Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Refah Caddesi üzerinde saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, apartmanın 5. katından aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelmesi beklenirken, kadının yakınları cenazeyi olay yerinden almadıkları gerekçesiyle sağlık ekiplerine saldırdı, ambulansın camını kırdı. Güvenlik önlemlerini artırmak için gerginliğin yaşandığı bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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