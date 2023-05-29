5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

29.05.2023 07:22

Sancaktepe'de üçüncü kattaki balkondan düşen 5 yaşındaki Neslihan A. hayatını kaybetti. Küçük çocuğun maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine yapılan açıklamada, "Hastanede düzenlenen doktor raporunda çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Akşam saatlerinde Safa Mahallesi Takva Caddesi'nde iddiaya göre annesi ile birlikte binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neslihan A. balkonda bulunan sandalyenin üzerine çıkarak aşağı bakmak isterken balkondan düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Neslihan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA 'MAGANDA KURŞUNU' İLE ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Küçük kızın balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada 'Neslihan A.'nın maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak Sancaktepe Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, '28 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatlerinde İlçemizin Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak'taki bir binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen N. A. isimli çocuk, 112 Acil ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastanede düzenlenen doktor raporunda N. A. isimli çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.

Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:47 Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak
08:32 Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider
08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek
07:18 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
07:00 AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı
04:54 İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı
04:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünya basınında böyle yankı buldu: Bir kez daha ispatladı
03:49 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri asıldı
02:35 Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altına aynı yorumu yazdı
00:23 Seçim sonuçları sonrası Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama: Her iki kişiden birinin değişim talebi vardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 08:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement