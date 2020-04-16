SANCAKTEPE'DE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA POLİSTEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - Son Dakika

Murat KORKMAZ- Çağrı ÇALIŞKAN/

Sancaktepe'de, doğum gününü kutlamak için 155'i arayan 9 yaşındaki Ramazan Polat'a polis ekipleri sürpriz yaptı.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 9 yaşındaki Ramazan Polat, 155'i arayarak dışarı çıkamadığından doğum gününü kutlayamadığını belirtti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, pasta alarak Polat'ın evine gitti. Kardeşleriyle birlikte doğum günü pastasını üfleyen Ramazan Polat, polis ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ise Ramazan Polat ve kardeşlerine evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Polat, "Doğum günüm kutlandı diye kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. O yüzden de çok mutluyum. 155 numarasını zaten biliyordum. Aradım. İstedim. Polis abilerim getirdi. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Pastadan detay

-Polis ekiplerinin pastaya mum takması

-Polis ekiplerinin pastayı eve getirmesi

-Ramazan Polat ve kardeşlerinin pastayı üflemesi

-Ekiplerin evde kal çağrısı

-Ramazan Polat röportajı

-Muhabir Anonsu(İlkay DİKİCİ)