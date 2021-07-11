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Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı - Son Dakika

Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı

11.07.2021 09:02

Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı Sancaktepeli vatandaşlar yazlık sinemada buluştu Sancaktepe Belediyesi'nin her yıl düzenlemiş olduğu açık havada yazlık sinema günleri başladı.

Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı

Sancaktepeli vatandaşlar yazlık sinemada buluştu

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi'nin her yıl düzenlemiş olduğu açık havada yazlık sinema günleri başladı. Sancaktepe Belediye binasının önünde gerçekleştirilen etkinlikte, yazlık sinemayı izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Sancaktepe Belediyesi'nin her yıl düzenlediği, pandemi dolayısıyla ara verilen sinema günleri başladı. Etkinlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Genç yaşlı 7'den 70'e tüm yaş gurupları düşünülerek hazırlanan etkinlikte " Selvi Boylum Al Yazmalım" seyirci ile buluşurken etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katıldı. Açık havada yazlık sinema filmi izlemek için alana gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Yazlık sinema öncesi alanda sanatçılar konser verdi. Sancaktepeli vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yaz gecelerinin vazgeçilmez etikliklerinden biri haline gelen açık hava sinema günlerine katılan Sancaktepeli vatandaşlar kurulan dev ekranda ailece izledikleri filmlerle açık havada sinema keyfini yaşadılar. Yaz boyunca hafta sonları devam edecek olan yazlık sinema günlerinde birbirinden güzel filmler Sancaktepeli izleyiciler ile buluşturulacak.

Sancaktepeli, vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında Sancaktepe Belediyesi'nin sinema günlerinde buluşacak

Etkinlik hakkında bilgi veren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü," Bu akşam burada belediyemizin hemen yanındaki bahçede, geçtiğimiz haftadan başlamak üzere her hafta sonu film gösterimi ve konser yapacağız. Geçtiğimiz hafta ilk düzenlediğimiz etkinliğimize çok rağbet oldu. Biz de devam ettirme kararı aldık. Yaz boyunca hava müsait olduğu zamanlarda açık hava konserimiz ve yazlık sinema filim gösterilerimiz devam edecek. Ayrıca buradaki misafirlerimize gazoz ve mısır ikram ederek açık hava sinema geleneğini yaşatmış oluyoruz. Halkımızın göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum " dedi.

Etkinliğe katılan Yaren Değmenci, "Çok fazla güvenlik tedbiri alınmış benim çok hoşuma gitti. Her yıl bu etkinlikler yapılıyordu. Bu sene çok üzerinde durularak yapılmış. Ayrıca açık hava sineması çok hoşuma gitti. Başkanımız Şeyma Döğücü' ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Gökdeniz Yılmaz," Pandemi sonrası böyle bir etkinlik bekliyorduk. Pandemi dolayısıyla evlerimizdeydik. Bizim için çok güzel bir etkinlik. Sosyalleşme adına ben çok mutlu oldum. Sancaktepe Belediye Başkanımız Av. Şeyma Döğücü' ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu

Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı
Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı
Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı
Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Pandemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sancaktepe'de açık havada yazlık sinema günleri başladı - Son Dakika


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