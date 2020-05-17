SANCAKTEPE'DE AÇIK İŞ YERİ SAHİBİ İLE 16 ÇALIŞANA CEZA KESİLDİ - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE AÇIK İŞ YERİ SAHİBİ İLE 16 ÇALIŞANA CEZA KESİLDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün açık olan tekstil atölyesinde çalışan 16 kişi ile iş yeri sahibine toplam 54 bin 60 lira idari para cezası kesildi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün açık olan tekstil atölyesinde çalışan 16 kişi ile iş yeri sahibine toplam 54 bin 60 lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi günü bu kapsamda denetim yapan Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi günü bu kapsamda denetim yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bir iş yerinin ışıklarının açık olduğunu belirledi. İş yerini kontrol etmek için içeriye giren ekipler, tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde 16 çalışan ve iş yeri sahibi ile birlikte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başına 3 bin 180'er liradan toplam 54 bin 60 lira idari para cezası kesti. Görüntü dökümü: ------------------- ------------------- -Tekstil atölyesinden görüntü -Tekstil atölyesinden görüntü -Çalışanların görüntüsü

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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