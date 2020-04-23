SANCAKTEPE'DE AÇIK KAHVEHANEYE KUMAR OPERASYONU - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DE AÇIK KAHVEHANEYE KUMAR OPERASYONU
6 saat önce
Sancaktepe'deki kapalı olması gereken kahvehaneye operasyon düzenleyen polis ekiplerince kahvehanede bulunan 14 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 44 bin 520 lira ceza kesilirken, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 6 bin 125 lira para cezası uygulandı.
Sancaktepe
'deki kapalı olması gereken kahvehaneye operasyon düzenleyen polis ekiplerince kahvehanede bulunan 14 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında toplam 44 bin 520 lira ceza kesilirken, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 6 bin 125 lira para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlenen adreste işyeri sahibi ve 13 kişinin bulunduğu belirlenirken, bir masada oyun oynandığı tespit edildi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye hıfzısıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye bin 225 lira para cezası uygulandı.Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane zabıta ekiplerince mühürlenirken, işyeri sahibi Necdet M. kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işyeri sahibi sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:29 Kaynak: DHA
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