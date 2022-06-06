Sancaktepe'de ağaç devrildi

Sancaktepe'de devrilen meşe ağacının bir kısmı da metro inşaatı alanına düştü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Birikim Sokak'taki meşe ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Ağacın bir kısmı metro inşaatı alanına, bir kısmı sokağa düşerken, işçilerin paydos etmesi ve yolda araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri sokağa ve bir kısmı metro inşaatı alanına düşen meşe ağacını elektrikli testere ile keserek kaldırdı.

Sokak ağacın kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişine açıldı.