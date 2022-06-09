İstasyona ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelinin aracının plakası tespit edildi. İki aydır park halinde ve arızalı olduğu belirlenen bir araca ait plakanın çalınarak hırsızlıkta kullanılan otomobile takıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs'ta Eyüpsultan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan bir kişinin ödeme yapmadan kaçtığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de aldıkları yakıtın ücretini ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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