Sancaktepe'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı - Son Dakika

Sancaktepe'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı

Sancaktepe\'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı
Son Güncelleme: 15.09.2023 18:49

Sancaktepe'de yaşanan olayda, amca ile yeğeni arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Amca, silahla ateş ederek yeğenini öldürdü ve yeğeninin 5 yaşındaki oğlunu yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı amca kısa sürede yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sancaktepe'de silahla ateş ettiği yeğenini öldürüp, yeğeninin 5 yaşındaki oğlunu da yaralayan zanlı amca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hilal Mahallesi'nde birbirine komşu olan amca Y.T. ile yeğeni Vahit T. arasında tartışma çıktı.
Bir anda kavgaya dönüşen olayda silahla ateş eden Y.T, yeğeni Vahit T. ile yeğeninin 5 yaşındaki oğlu O.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Vahit T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan O.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan zanlı Y.T, polis ekiplerince yapılan çalışmada kısa sürede yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı - Son Dakika
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