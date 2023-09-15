Sancaktepe\'de Amca, Yeğenini Öldürdü ve Yeğeninin Oğlunu Yaraladı

Sancaktepe'de silahla ateş ettiği yeğenini öldürüp, yeğeninin 5 yaşındaki oğlunu da yaralayan zanlı amca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hilal Mahallesi'nde birbirine komşu olan amca Y.T. ile yeğeni Vahit T. arasında tartışma çıktı.

Bir anda kavgaya dönüşen olayda silahla ateş eden Y.T, yeğeni Vahit T. ile yeğeninin 5 yaşındaki oğlu O.T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Vahit T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan O.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan zanlı Y.T, polis ekiplerince yapılan çalışmada kısa sürede yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.