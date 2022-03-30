Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış - Son Dakika
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Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

30.03.2022 15:34
Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

SANCAKTEPE'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Pervin Y.(36) 5 çocuğu olduğunu, eşinin daha fazla çocuk istememesi yüzünden bebeği çöpe attığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y.  18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor


Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış
Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış
Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış
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SANCAKTEPE'DE ANNE BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE BÖYLE ATMIŞ SANCAKTEPE'DE ANNE BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE BÖYLE ATMIŞ Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım! Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım! Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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