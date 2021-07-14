Sancaktepe'de annesini sokak ortasında darp eden şahsa vatandaştan linç girişimi - Son Dakika

Sancaktepe'de annesini sokak ortasında darp eden şahsa vatandaştan linç girişimi

Annesini darp eden şahıs polis merkezine, annesi hastaneye götürüldü

İSTANBUL - Sancaktepe'de silahlı bir saldırgan sokak ortasında annesini darp etti. Vatandaşın engelleme çabalarıyla kadın, saldırgan oğlunun elinden kurtarılırken çevredeki vatandaşlar şahsa linç girişiminde bulundu. Polisler ise linç girişimini engelledi. Oğlunun darp ettiği kadının hastanede tedavisi sürerken, saldırgan şahıs gözaltına alındı. Öte yandan olayın yaşandığı bina önünde saldırgan şahsa ait 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek, çuval içerisinde ele geçirildi.

Sancaktepe'de elinde silah olan H.B. isimli saldırgan sokak ortasında S.B. isimli annesini darp etti. Olayı gören vatandaşlar şahsı engelleyerek darp edilen kadını oğlunun elinden kurtardı. Vatandaşlar daha sonra saldırganın çevresini sararak linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan şahsı vatandaşın linç girişiminden kurtardı. 112 unsurları olay yerine gelerek saldırgan şahsın darp ettiği annesi S.B.'yi hastaneye intikal ettirdi. Ayrıca yapılan kontrolde binanın önünde bulunan çuvalın içerisinde H.B. isimli şahsa ait olduğu belirlenen 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi.

H.B. isimli şahıs polis sorgusunda, cep telefonu almaya gittiğini ancak cep telefonu alamadığından annesini almaya göndermek istediğini, annesinin de gelmek istememesi üzerine tabancanın sapıyla annesinin vücuduna vurduğunu itiraf etti. Şahsın annesi S.B.'nin tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahısların devam eden uzaklaştırma kararlarının olmadığı anlaşılırken, şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Öçte yandan darp edilen kadının kendisiyle konuşan bir vatandaşa, "Sürekli şiddet görüyorum, her zaman görüyorum. Alıyorlar geri salıyorlar" dediği görüldü.