Sancaktepe'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
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Sancaktepe'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı İSTANBUL - Sancaktepe'de bir dairede patlama meydana geldi.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:02 Kaynak: İHA
'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı İSTANBUL - Sancaktepe'de bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan bir kişi yaralanırken, vatandaşlar patlamanın şiddeti nedeniyle deprem olduğunu sandı. Polis
patlamanın nedenini araştırıyor.
Mevlana Mahallesi Kemal Koçak
Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, "Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı" dedi. Polis patlamanın nedenini araştırıyor.
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