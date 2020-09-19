Sancaktepe'de araç gasp anı kamerada - Son Dakika

Sancaktepe'de araç gasp anı kamerada

Sancaktepe'de bir aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz hafta Veysel Karani Mahallesi'de meydana geldi. Mezarlık yanında park halindeki Cevat A. isimli şahsın elinden zorla aracının anahtarı alınarak gasp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri aracı aramaya başladı. Yapılan çalışma sonrası Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak üzerindeki adrese yaptıkları operasyon sonucu şüpheli Atakan A.'yı gözaltına aldı. Aynı adreste bulunan araç ise sahibine teslim edildi. Şüpheli Atakan A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sancaktepe aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araca yaklaşan şahısların aracı alarak kayıplara karışıyor. (Sadık Kahraman/İHA)

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