Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada

09.06.2022 13:24

Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada Sancaktepe'de akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan sürücü ve ödeme yapmadan istasyondan ayrılan sürücü polis tarafından yakalandı.

Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan sürücü ve ödeme yapmadan istasyondan ayrılan sürücü polis tarafından yakalandı. Şahsın olayda kullandığı araçta takılı olan çalıntı plakanın arızalı ve 2 aydır park halinde olan bir araca ait olduğu belirlendi.

Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 24 Mayıs tarihinde saat 00.50 sıralarında yaşanan olayda, aracına yakıt alan bir şahıs ödeme yapmadan akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olayın meydana geldiği iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle, şüpheli şahsın kullandığı araç plakası tespit edildi. Arızalı ve 2 aydır park halinde olduğu belirlenen bir araca ait olduğu belirlenen plakanın çalınarak olayda kullanılan araca takıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ö. ve N.Y. isimli şahıslar, aynı gün Sultanbeyli ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden S.Ö. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 25 Mayıs tarihinde adli makamlara sevk edilen N.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada
Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada
Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada
Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada

YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada Yolda kalan aracı kurtarmak için bulunan ilginç yöntem kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aracına yakıt alıp parasını ödemeden ayrılan şahıs kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement