İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE HABER VERMEDEN ARKADAŞININ ARACINI ALDI, POLİS HIRSIZ DİYE YAKALADI

SANCAKTEPE'de arkadaşının evinin önündeki aracını habersizce düz kontak yaparak alan bir kişi, polisin kovalamasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, araç sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin aracı kovaladığı ve araçtaki 2 kişiyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; aracını evinin önüne park eden Hayrullah Dumlupınar, dinlenmek için evine girdi. Bir süre sonra arkadaşı, Dumlupınar'ı arayarak aracını ödünç almak istedi. Hayrullah Dumlupınar'a ulaşamayan arkadaşı, evin önüne gelerek aracın camının açık olduğunu gördü. Daha sonra Dumlupınar'ın arkadaşı kontak kısmı çalışmayan aracı düz kontak yaparak alıp götürdü. Aracının park ettiği yerde olmadığını gören Dumlupınar, aracının çalındığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Aracı bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı Hayrullah Dumlupınar'ın evinin yakınlarında aracı gören ekipler, aracın içindeki 2 kişiye 'Dur' ihtarında bulundu. Araç durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda araç Dumlupınar'ın evinin önünde durdu. Polis ekipleri araçta bulunan Dumlupınar'ın arkadaşı ile yanındaki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Araç sahibinin şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin aracı kovaladığı ve araçtaki 2 kişiyi yakaladığı anlar mahalledeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"MEĞERSE ARKADAŞIMIZMIŞ"

Aracı arkadaşı tarafından habersizce alınan otomobil sahibi Hayrullah Dumlupınar, "Evde uyuyordum. Bizim arkadaşa araba lazım olmuş. Gelip eve bakıyor. Evi bulamayınca bağırıyor. İşi de acele herhalde. Arabada, sağ cam kırık. Düz kontakla alıyor. İşini bitirip ben nasıl olsa açıklarım diye arabayı götürüyor. Ben uyuyorum evde. Ondan sonra bir uyandık. Baktım araba yok. Hemen polisi aradım araç kayıp diye. Polise haber verdik" dedi.

Sokakta daha sonra polis sireni duyduklarını dile getiren Dumlupınar, "Baktım benim araba buradan geçti. İkinci kez geçti. Artık elimde taşlarla ben önüne çıktım durduracağım. Bir baktım bizim arkadaş var arabanın içinde. Hırsız zannettik tabii. Meğerse arkadaşmış. Polis yakaladı. Kelepçeleyerek karakola götürdü. Şikayetçi olmadık. Yani arkadaşımız olduğu için. Şu anda serbest. Şikayetçi olsan bir dert, olmasan bir dert. Şaşırdım. Yakın arkadaşım" diye konuştu.

Otomobilin koltuğunda kontağı gösteren Dumlupınar, "Kontağı bozuk zaten. Böyle çalıştırıyorum arabayı. O da böyle çalıştırmış gitmiş. Nasıl olsa demiş sonra anlatırım ama tabii arabam gitti diye polisi takınca peşine mevzu başka oldu. İşi olduğu için, acil işi varmış. Bir yere gitmesi gerekiyormuş. Ulaşamayınca bana vakit kaybetmeyeyim diyor işte. Almış gitmiş nasıl olsa gelince söylerim diye. Fena yakalandık" ifadelerini kullandı.