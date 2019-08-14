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Sancaktepe'de aşırı hız faciaya yol açtı

47 dakika önce

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında aşırı hızla seyreden bir otomobil, ana caddeye bağlanmak isteyen başka bir otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

Sancaktepe'de aşırı hız faciaya yol açtı, System.String[]
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında aşırı hızla seyreden bir otomobil, ana caddeye bağlanmak isteyen başka bir otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'deki Altınordu Caddesi'nden Osmangazi Caddesi'ne bağlanmak üzere dönüş yapan 34 TU 2924 plakalı otomobil, Osmangazi Caddesi üzerinde yüksek hızla seyreden 34 AER 260 plakalı otomobilin yandan çarpması üzerine metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada birbirine girerek metrelerce sürüklenen iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sancaktepe İlhan Varank Devlet Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gelirken,yaralıların olay yerine gelen bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Hareket edemez hale gelen otomobiller ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik ulaşımı durduruldu. Caddeyi kullanmak isteyen taşıtlar alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar, cadde üzerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Osmangazi Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen otomobile, cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil tarafından yandan çarpılması ve iki aracın birlikte metrelerce sürüklendiği anlar görülüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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