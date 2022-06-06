Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü. Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye ekipleri devrilen asırlık ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinden güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - Son Dakika

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