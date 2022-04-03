SANCAKTEPE'DE 'ASIRLIK LEZZETLER VE EL SANATLARI ÇARŞISI' AÇILDI - Son Dakika

? SANCAKTEPE Belediyesi tarafından Meydan Park'ta 'Asırlık Lezzetler ve El Sanatları Çarşısı' açılışı yapıldı. Ramazan ayı boyunca hizmet verecek çarşının açılışını Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gerçekleştirdi.

Sancaktepe, Meydan Park'ta açılan ve Ramazan ayı boyunca 1 Mayıs Pazar günü bayram arifesine kadar her gün öğlen 12: 00 ile gece 02: 00 saatleri arasında açık olacak ve 28 standın yer aldığı çarşı, Ramazan nostaljisi yaşatacak. Ramazan ayının tüm manevi atmosferinin yaşanacağı ve asırlık lezzetlerin ve el sanatlarının yer alacağı çarşıda Sancaktepe halkı adeta kültürel bir şölene tanık olacak. Helva, lokum, kuru kahve, baklava, boza, yoğurt gibi özü İstanbul'a ait olan asırlık lezzetlerin üretimleri ve tarihleri hakkında bilgi sahibi olunan çarşıda; çini, ebru, telkari, kaligrafi, minyatür, tesbih, cam işçiliği, sedef işlemeciliği, iğne oyası, porselen, filografi, yorgancılık, bıçakçılık, kaşıkçılık, gümüşçülük, ahşap oymacılığı, yemenicilik gibi geçmişi eskilere dayanan sanat, zanaat ve mesleklere ait eserler sergilenecek. Çocuklara yönelik etkinliklerinde yer alacağı çarşıda çocuklar eğlenceye doyarken, yetişkinler ise eski Ramazan tadında geçmişe bir yolculuk yapacak.

SULTANAHMET'TEKİ O GÜZEL AMBİYANSI BURADA YAKALAMAK İSTEDİK

Çarşının açılışını yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Adeta Sultanahmet'teki o güzel ambiyansı burada yakalamak istedik. Sultanahmet'te bütün geleneksel lezzetlerimiz, tatlılarımız, el ürünlerimiz, el emeklerimiz Anadolu'muzun her bir yerinden gelen kıymetli esnaflarımıza burada kapılarını açtı. Şimdi inşallah 30 gün boyunca o lezzetleri, tatlıları, çalışmaları hep birlikte göreceğiz' dedi.

Çarşı standında esnaf olan Havva Çetinkaya, 'El sanatları adı altında açılmış bir çarşı, çok güzel gerçekten duygularımı ifade edemem. Şu işsizlikte, krizde esnafa böyle bir şey yapılması el sanatlarına ve üretime böyle bir şey yapılması çok güzel olmuş. Kastamonu Cide'den katılıyorum. Tamamı kendi diktiğim ve ürettiğim ürünlerimle buradayım. Çok güzel bir organizasyon olmuş' diye konuştu

Uşak Belediyesi'nden katılan Ayşe Ceran Uçar ise 'Uşak Belediyesi'nin halı kilim atölyesi olarak katılıyoruz. Ben belediyemizde tekstil mühendisliği görevi yapıyorum. Çok mutlu olduk. Ramazan ayında böyle bir şeye davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Bizde icabet ettik davette inşallah Sancaktepelilere ve vatandaşlarımıza halı ve kilimizi tanıtacağız' ifadelerini kullandı.