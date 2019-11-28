Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı - Son Dakika

Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı

6 saat önce

SANCAKTEPE'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları minibüsteki baba ve oğlunun 1 ton inşaat demirini çaldıkları anlaşıldı.

Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı, System.String[]

SANCAKTEPE'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları minibüsteki baba ve oğlunun 1 ton inşaat demirini çaldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin demirleri minibüse yükleme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri 18 Kasım'da Veysel Karani Mahallesi üzerinde beyaz renkte bir minibüsü şüphelenerek durdurdu. Aracın 13 Kasım'da bir arsadan 1 ton inşaat demiri çalınmasında kullanılan beyaz renkte ve plakasız olan minibüse benzerliği ekiplerin dikkatini çekti. Araç içerisinde arama yapan ekipler çalınan demirleri bulamadı. Cemal E.(46) ve Kerimcan E.'nin (19) şüpheli davranışlar sergilemelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde 1 ton demiri baba oğlun çaldığı tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cemal E. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu Kerimcan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 ton demirinn çalınma ve minibüse yükleme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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