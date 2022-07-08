Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı

08.07.2022 15:59
Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı

Sancaktepe'de TEM otoyolu Çamlıca gişelerde bayram öncesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sancaktepe'de TEM otoyolu Çamlıca gişelerde bayram öncesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Çamlıca gişelerde Kurban Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşların emniyet şeridini kullanıp kullanmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde, emniyet şeridini kullanan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Kurallara uymayan sürücüler hakkında bin 823 TL emniyet şeridi ihlali işlemi uygulandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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'Kumpas' 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor 'Kumpas' 15 Temmuz'da TRT 1'de başlıyor Bolu'da 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı Bolu'da 9 bin 500 personelle bayram tedbiri alındı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Çamlıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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