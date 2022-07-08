İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Çamlıca gişelerde Kurban Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşların emniyet şeridini kullanıp kullanmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde, emniyet şeridini kullanan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Kurallara uymayan sürücüler hakkında bin 823 TL emniyet şeridi ihlali işlemi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Çamlıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de bayram öncesi dron destekli denetimlerde sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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