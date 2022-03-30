Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı

30.03.2022 15:05
Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı

SANCAKTEPE'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Pervin Y.(36) 5 çocuğu olduğunu, eşinin daha fazla çocuk istememesi yüzünden bebeği çöpe attığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y.  18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.


Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı
Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı
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Sancaktepe, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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