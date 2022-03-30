Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest

30.03.2022 22:51
Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest

SANCAKTEPE'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y.  18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim" dediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi. Pervin Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Bebeğini çöp konteynerine atan anne, hamileliğini eşinden gizlemiş Bebeğini çöp konteynerine atan anne, hamileliğini eşinden gizlemiş Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
21:01 BM, barış müzakerelerindeki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti: Minnettarız
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
20:50 Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement