Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest

31.03.2022 11:18

Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbestİSTANBUL Sancaktepe'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest

İSTANBUL Sancaktepe'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de, yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne Pervin Y. gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.

Adli kontrolle serbest kaldı

Şüpheli Pervin Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi 'konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest
Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest
Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI:  1 ÖLÜ Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI:  1 ÖLÜ

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de bebeğini çöpe atan anne adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement