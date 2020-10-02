Sancaktepe'de bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sancaktepe'de bir iş yerinden hırsızlık girişiminde bulunurken bekçiler tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi Bilal-i Habeşi Caddesi'nde bulunan bir iş yerine hırsızlık amacıyla girmeye çalışan bazı şüpheliler, bekçiler tarafından fark edilince araca binerek kaçmaya başladı.

Kaçarken kaldırıma çarpan araçtan düşen şüpheliler Uğur A. ve Ersin A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.