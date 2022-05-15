Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

15.05.2022 08:19

Sancaktepe'de otoyol gişelerini ayıran beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Sancaktepe'de otoyol gişelerini ayıran beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra Gişeleri'nde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişeler arasındaki beton bariyere çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 gişe trafiğe kapatılarak trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de beton bariyere çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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