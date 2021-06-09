Üye Girişi
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu - Son Dakika

Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

09.06.2021 10:00

- Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu Sancaktepe Belediyesi tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen "Saka kurslarında" eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

- Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen "Saka kurslarında" eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerlere sertifikalarını ise Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu verdi.

Sancaktepe Belediyesi, Kadın aile müdürlüğü bünyesinde hizmet veren saka 7 kurs merkezinde 61 branşta ücretsiz eğitim veriliyor. 7 kurs merkezinde uzman hocalardan eğitim gören kursiyerler, açılan kurslar sayesinde boş vakitlerini değerlendiriyor. Sosyal hayata karışma imkanı bulamayan hanımlar, sanat ve meslek edindirmeye yönelik açılan kurs merkezleri aracılığı ile sosyalleşiyor. Bu kapsamda yürütülen kursların yıl sonunda sergi ve sertifika töreni yapıldı. Bu yılki sertifika töreni Sancaktepe Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sertifika töreninin ardından Belediye binasının içerisine kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin sergisi, Sancaktepelilerin beğenisine sunuldu. Başkan Döğücü sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.

Düzenlenen programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ak Parti İl kadın kolları başkanı Rabia Kalender İlhan, Ak Parti İlçe kadın kolları başkanı Sefanur Akça ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Bin 31 kursiyerimize sertifikasını takdim ettik

Düzenler sergide konuşan Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe Belediyesi olarak "Saka" adı altında topladığımız meslek kurslarımızın yıl sonu sergisi yapıyoruz. İlçe protokolümüz ile birlikte kursiyerlerimiz tarafından yapılan ürünlerin sergisini açarak, kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. Pandemi dönemini yaşamamıza rağmen online eğitimler ve öğretim yollarıyla bin 31 kursiyerimizi mezun ettik. Pandemi döneminde aile eğitimine döndük ve aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmeti de verdik. Her platformda eğitimlerimiz devam etti. Biz kadınlarımıza çok güveniyoruz. Onlarla bir yola çıktık. Sancaktepe'de kadının kendisine ve ilçeye değer katmasını sağlamak için her türlü imkanı sağlayacağız.

Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Hisarcık, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:12 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim 12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:15
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:11
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı         
11:37
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement