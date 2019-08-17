Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de binada patlama (2)
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Sancaktepe'de binada patlama (2)

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de binada patlama (2), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.


Sancaktepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:25 Kaynak: DHA
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