Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sancaktepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sancaktepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

Sancaktepe'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Fatih Mahallesi, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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