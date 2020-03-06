Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - Son Dakika

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Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
6 saat önce
Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu Kanadı saksı ile korkuluk arasına sıkışan martı sepet sarkıtılarak kurtarıldı İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu