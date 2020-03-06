Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - Son Dakika

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

6 saat önce

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor., System.String[]

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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