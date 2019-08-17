Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.
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Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.

1 saat önce

Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.

Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı., System.String[]
Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı. - İSTANBUL
Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
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