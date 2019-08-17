Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.
1 saat önce
Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
'de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı. - İSTANBUL
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