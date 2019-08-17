Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğalgaz patladı.
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Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğalgaz patladı.

56 dakika önce

Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğalgaz patladı.

Sancaktepe'de bir dairede iddiaya göre doğalgaz patladı. Patlama sonrası 1 kişi yaralanırken, dairenin duvarları yıkıldı.
Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57 Kaynak: İHA
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