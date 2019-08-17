Sancaktepe'de bir dairede meydana gelen patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.
1 saat önce
Sancaktepe'de bir dairede meydana gelen patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
'de bir dairede meydana gelen patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi. - İSTANBUL
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