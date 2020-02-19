Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. - Son Dakika

Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı.

18 dakika önce

Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı.

Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı., System.String[]

Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar evden kurtarılırken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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