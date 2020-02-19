Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. - Son Dakika
Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı.
18 dakika önce
Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Sancaktepe'de bir evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar evden kurtarılırken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti Kan donduran kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçan sürücü: Kimliğimi almaya gittim