Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
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Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

1 saat önce

Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulunduİSTANBUL - Sancaktepe'de bir kadın, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.

Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kadın, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, adının Zahide A. olduğu öğrenilen kadın karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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