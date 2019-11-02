Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
7 saat önce
Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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