Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

7 saat önce

Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı.

Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor., System.String[]

Sancaktepe'de bir minibüs yol üzerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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